SERIE C Titans ancora KO: Porto Sant'Elpidio passa al Multieventi 61-74

La serie negativa si allunga, i Titans rimediano a domicilio la sconfitta consecutiva numero 3 contro un Porto Sant'Elpidio che invece è alla terza vittoria di fila. Netto il 61-74 a favore degli ospiti che hanno quantificato la maggiore solidità del roster e dopo una prima fase di equilibrio sono scappati nella seconda metà di partita.

I ragazzi di coach Rossini erano infatti partiti meglio trovando buone percentuali dalla lunga distanza. A trascinare i marchigiani prima nella rimonta e poi alla fuga uno straripante Sergio Rupil autore di ben 31 punti con contorno di 5 assist e 7 palle rubate. Un match girato nella seconda parte dopo un intervallo lunga arrivato sul 38-35 in favore della Pallacanestro Titano che per 2 quarti appunti è riuscita a giocare alla pari e tenere spesso la testa avanti. Già il terzo invece ha visto Porto Sant'Elpidio ribaltare inerzia e punteggio, chiudere avanti di 4 e preparare per lo strappo finale.

Il +13 alla sirena racconta di ospiti lanciatissimi capaci di acchiappare il quinto posto in classifica, mentre i Titans ancora dentro al tunnel, devono riuscire al più presto ad invertire il senso di marcia. A questo sta lavorando coach Rossini pure lui a caccia del primo successo sulla panchina di casa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: