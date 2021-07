Titans, arriva il play Altavilla

I Titans hanno ufficializzato l'arrivo di Giuseppe Altavilla, playmaker classe 1997 cresciuto nel settore giovanile di Brindisi. La sua carriera poi si sposta prima ad Ostuni, in C Silver e poi ai Crabs nel 2016-2017 dove gioca nelle giovanili e in Serie B. Successivamente, Altavilla si trasferisce prima in A2 nel Montegranaro e poi in C Silver a Fermignano dove si conferma come il miglior realizzatore della squadra e tra i primi cinque del campionato. Nel 2019-2020 si trasferisce a Bergamo e gioca nel Seriana Basket, in C Silver.

