PALLACANESTRO TITANO Titans battuti a domicilio dal Basket Giovane Pesaro (70-88)

Un'altra sconfitta interna rallenta la marcia della Pallacanestro Titano. Al Multieventi passa il Basket Giovane Pesaro che nel finale scappa dilatando il punteggio fino al severo 70-88. Non basta l'assenza seppur pesante di Dini a giustificare una serata sottotono per i padroni di casa cominciata con un primo quarto in cui i sammarinesi hanno concesso ben 25 punti agli ospiti. Il periodo si chiude con 6 lunghezze di ritardo per i ragazzi di Millina.

Nel secondo quarto regna l'equilibrio, nonostante i tentativi di rientro, Pesaro riesce a tenere costantemente i Titans ad un paio di possessi di distacco sfruttando il tiro da fuori come arma impropria alla quale la contraerea sammarinese non riesce ad opporre scudi di una certa efficacia. All'intervallo lungo è 34-41. E nel lato B della partita la forbice si allarga. Sotto 38-55 San Marino mette l'orgoglio di chi vuole ancora provare a crederci.

Trascinati da Felici e Gamberini (alle fine saranno 19 per lui) i padroni di casa si riportano 52-59 al 30'. Manca l'ultimo colpo di reni, che non ci sarà. Il quarto è un dominio pesarese col parziale di 13-0 che è una sentenza. Pochi giorni per resettare, il campionato prevede l'infrasettimanale mercoledì sera ad Assisi.

