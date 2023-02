Titans, che vittoria: 82-80 a Fossombrone

Vittoria importante per la Pallacanestro Titano che sbanca il parquet di Fossombrone, portandosi a casa un altro scontro diretto nel campionato di Serie C Silver. Termina 82-80 per i ragazzi allenati da coach Rossini con Gamberini sugli scudi e autore di 18 punti. In doppia cifra anche Raschi con 14, Macina con 13, Palmieri e Fusco entrambi a 10. Con questo successo la Pallacanestro Titano si porta da sola al terzo posto in classifica con 28 punti, staccando proprio Fossombrone.