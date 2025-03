SERIE C Titans corsari a Porto Sant'Elpidio: termina 64-51

Vittoria importante per la Pallacanestro Titano sul parquet di Porto Sant'Elpidio. I ragazzi allenati da coach Stefano Rossini vincono uno scontro diretto con i marchigiani e si avvicinano in classifica: termina 64-51 in favore dei Titans. Un +13 che consente a Macina e compagni di portarsi avanti nella differenza canestri con Porto Sant'Elpidio. Top scorer dell'incontro è Fusco, con 18 punti.

