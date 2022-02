Titans domani sera ad Acqualagna

Torna a giocare, la Pallacanestro Titano. Domani sera, giovedì 10 febbraio, Macina e compagni saranno impegnati ad Acqualagna per il recupero della quarta giornata di ritorno, con palla a due alle 20.30. Domenica 13, sarà la volta della trasferta di Pesaro in casa del Loreto. Infine, per chiudere questa prima fase, il recupero del match casalingo con Montemarciano saltato domenica scorsa: la gara è stata fissata per mercoledì 16 alle 21, sempre al Multieventi. Tre partite in sette giorni per definire la classifica in vista della seconda fase e capire da che posizione i Titans affronteranno la seconda.