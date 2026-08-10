Titans, ecco Giacomo Benzi

Il primo rinforzo della Pallacanestro Titano, per la stagione 2026/2027, è Giacomo Benzi. Ala piccola, il classe 2005 ha militato nel Tiberius in Dr1 nella passata stagione, chiusa con 12 punti di media. “Sono molto felice per questa nuova stagione con la Pallacanestro Titano nella quale potrò rimettermi in gioco nel campionato di Serie C” - le prime parole di Benzi - “Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti e il campionato, soprattutto di dare il 100% ogni giorno in palestra”







