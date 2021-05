RITORNO IN CAMPO Titans, esordio vincente nella Coppa del Centenario: Recanati ko 73-69 In bilico fino alla sirena la sfida coi marchigiani dell'ex Padovano: la prossima sarà sabato ad Acqualagna.

Il risultato contava il giusto, perché dopo un anno e mezzo di stop – e col campionato di C Silver ancora al palo – l'importante era ritrovare il campo. Per la Pallacanestro Titano però c'è pure la soddisfazione di aprire questa Coppa del Centenario coi due punti: a Serravalle è 73-69 sulla Recanati del fresco ex Massimo Padovano, frutto di una partita nella quale di strappi non ne arrivano e si decide tutto al traguardo.

[Banner_Google_ADS]



Per i biancazzurri quattro in doppia cifra: Macina è il bomber a quota 14, poi ci sono i 13 di Francesco Palmieri e i 12 a testa di Raschi e Saponi. I top scorer però sono degli ospiti, che ne hanno 18 di Morresi e 16 di Gurini. Nel testa a testa finale è decisivo il mare di liberi che permette ai Titans di prendere il comando, anche se Recanati resta a contatto e a 45” dalla sirena è ancora parità.

Definitivamente spezzata, nell'azione seguente, dall'ultimo canestro dal campo, firmato Dini. Sulla ripartenza, gli ospiti mancano il sorpasso da fuori di Morresi e ancora, dopo l'uscita della palla, sciupano il pari con Bartolucci, fermato sotto retina da un fallo in attacco. L'1/2 in lunetta di Gennari riporta la forbice a un possesso pieno, Morresi manca di nuovo la tripla della patta e un altro 1/2, stavolta di Macina, mette il +4 del lucchetto: non c'è più tempo, i Titans vincono e sabato vanno ad Acqualagna a cercare il bis. A Serravalle invece torneranno giovedì 13, alle 21, contro Urbania.





I più letti della settimana: