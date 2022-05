SERIE C SILVER Titans implacabili: gara2 con Recanati finisce 66-58 Recanati cade ancora ed è 2-0: ora i biancazzurri hanno due match point in terra marchigiana.

Al Multieventi come ad Acquaviva, la Pallacanestro Titano comanda Recanati, ne contiene il tentativo di riaprirla e ora è a un passo dalla finale per la C Gold. Il 66-58 di gara2 vale il 2-0 ai biancazzurri, ai quali ora, per evitare la “bella” casalinga, basterà vincere una delle due trasferte nelle Marche.

La partita è a conduzione unica, ma anche tirata: i Titans sono praticamente sempre avanti, toccano anche il +11 ma non riescono mai a staccare Recanati. Che anzi nel terzo sembra averla raddrizzata, coi liberi di Principi a sancire il 44 pari. Pure qui i biancazzurri riprendono subito il comando, ancora una volta però senza l'allungo che chiuda i conti.

Finché, nel corso del quarto, Fornaciari s'accende e mette insieme il 7-0 del +10, incipit di un periodo da 11 punti personali che lo fa bomber di squadra a quota 15, al pari di Gamberini e Raschi. Stavolta è lo strappo decisivo, Recanati – che invece ne ha 17 di Chiorri e 15 di Ottaviani – non tornerà più a contatto: la Titano fa doppietta e ora ha tre occasioni per chiudere la serie, possibilmente, onde evitare di complicarsi la vita, senza dover passare di nuovo dal Multieventi.

