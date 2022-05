Titans implacabili: gara2 finisce 66-58

Buona anche la seconda per la Pallacanestro Titano che al Multieventi batte 66-58 Recanati e va sul 2-0 nella serie: ai biancazzurri ora basterà vincere una delle due partite in terra marchigiana per evitare la “bella” casalinga e accedere alla finale per la promozione in Serie C Gold. I Titans conducono per praticamente tutta la partita, vanno anche sul +11 ma non riescono mai a staccare gli ospiti, che nel terzo periodo agguantano anche il 44 pari. All'ultimo riposo però è già di nuovo +5 per la Titano, che nel quarto domina grazie a Fornaciari, top scorer dei suoi a quota 15 insieme a Gamberini e Raschi, e si assicura il successo.