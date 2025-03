SERIE C Titans ko allo scadere: Urbania vince 63-56 Niente da fare per la Pallacanestro Titano che cade in dirittura d'arrivo contro Urbania: termina 63-56 per gli ospiti, nonostante la buona prova offerta dai ragazzi di coach Rossini.

Quasi sempre al comando per 30 minuti, poi il crollo nell'ultimo quarto. Sa di beffa la sconfitta della Pallacanestro Titano tra le mura amiche, superata sul filo di lana da Urbania. Non basta una gran prova ai ragazzi allenati da coach Stefano Rossini, i marchigiani vincono 63-56.

L'inizio è di marca sammarinese: 8-0 in avvio e 16-15 a fine del primo periodo. Il vantaggio aumenta prima dell'intervallo, Macina e compagni non sbagliano quasi nulla e chiudono sul 35-29 grazie alle giocate di Lorenzi e i punti di Felici. Al rientro dagli spogliatoi, il copione non cambia: i Titans arrivano fino al +7 e comunque, a 10 minuti dalla sirena, sono avanti 47-42. Il match svolta nel quarto e ultimo quarto: Urbania infila triple su triple, accorcia e poi opera il sorpasso. Alla fine sarà 63-56 per gli ospiti, trascinati dai 16 punti di Baldassarri, i 14 di Marcantognini e gli 11 di Pentucci. A testimonianza di una sfida equilibrata i 3 giocatori in doppia cifra anche tra le fila della Pallacanestro Titano: Tommaso Felici è il migliore con 17, poi ci sono Lorenzi e Fusco a 12 e 11. Urbania conferma la quarta piazza, i Titans restano ancorati a metà classifica. Prossimo impegno in trasferta contro Porto Sant'Elpidio.



