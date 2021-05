Titans, l'ex Padovano: "Strano ritrovarmi qui da avversario" Sulla sua Recanati, battuta di 4 punti: "Dopo un anno e mezzo di stop era difficile vedere bel gioco, però si vedeva che i ragazzi avevano voglia di giocare".

Prima della vigilia conduceva la Pallacanestro Titano in un'ottima stagione di Serie C Silver, poi l'anno e mezzo di stop forzato e la ripresa ancora a Serravalle, ma da avversario. Un ritorno particolare per l'ex coach biancazzurro Massimo Padovano: "Sono a ricominciare da dove avevo finito. Per me è stato strano ritrovarmi qui da avversario, dopo due anni e mezzo di lavoro: qualcosa mi ha mosso".

