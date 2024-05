Titans, la "bella" contro Osimo assegna la finale play-off

Come già era capitato contro Porto Sant'Elpidio, il Multieventi ha dato la giusta carica anche contro Osimo per condurre al successo la Pallacanestro Titano. Ora, però, i ragazzi di coach Piero Millina sono chiamati a quello scalino in più: imporsi anche fuori dalle mura amiche per conquistare la finale play-off in Serie C. Mercoledì si è riaperto tutto: dopo la vittoria in gara1 di Osimo, i Titans hanno tenuto vive le speranze di promozione dopo una vera e propria battaglia. Distacchi minimi e lotta punto a punto, fino ai liberi decisivi di Macina per il 70-68 finale.

La serie è tornata in perfetta parità, tutto rimandato alla “bella” in programma domenica alle 19 in un PalaBellini caldo, così come lo è stato il Multieventi. Da segnalare, poi, il reclamo di Osimo al Giudice Sportivo Territoriale per un presunto errore tecnico arbitrale – così definito dai marchigiani in un comunicato stampa - che avrebbe favorito i sammarinesi in occasione dell'interferenza a canestro fischiata sul tiro di Frigoli: i marchigiani hanno chiesto la sospensione della omologazione della gara. Al di là di tutto domani si gioca, i Titans possono e devono sognare: in palio c'è l'ultimo atto contro la schiacciasassi Recanati che, nella semifinale con Montemarciano, ha messo a segno ben 174 punti in due partite.