SERIE C Titans, la "bella" contro Osimo assegna la finale play-off E' tutto pronto per gara3 tra Pallacanestro Titano e Osimo: chi vince va in finale play-off di Serie C contro Montemarciano. Si gioca domenica alle 19, al PalaBellini.

Come già era capitato contro Porto Sant'Elpidio, il Multieventi ha dato la giusta carica anche contro Osimo per condurre al successo la Pallacanestro Titano. Ora, però, i ragazzi di coach Piero Millina sono chiamati a quello scalino in più: imporsi anche fuori dalle mura amiche per conquistare la finale play-off in Serie C. Mercoledì si è riaperto tutto: dopo la vittoria in gara1 di Osimo, i Titans hanno tenuto vive le speranze di promozione dopo una vera e propria battaglia. Distacchi minimi e lotta punto a punto, fino ai liberi decisivi di Macina per il 70-68 finale.

La serie è tornata in perfetta parità, tutto rimandato alla “bella” in programma domenica alle 19 in un PalaBellini caldo, così come lo è stato il Multieventi. Da segnalare, poi, il reclamo di Osimo al Giudice Sportivo Territoriale per un presunto errore tecnico arbitrale – così definito dai marchigiani in un comunicato stampa - che avrebbe favorito i sammarinesi in occasione dell'interferenza a canestro fischiata sul tiro di Frigoli: i marchigiani hanno chiesto la sospensione della omologazione della gara. Al di là di tutto domani si gioca, i Titans possono e devono sognare: in palio c'è l'ultimo atto contro la schiacciasassi Recanati che, nella semifinale con Montemarciano, ha messo a segno ben 174 punti in due partite.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: