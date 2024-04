SERIE C Titans, Macina: "Con Sant'Elpidio dovremo giocare coi lunghi" Il capitano: "Abbiamo un netto vantaggio fisico e di centimetri sotto canestro, i lunghi dovranno essere il punto di riferimento".

Alla vigilia del via dei quarti playoff contro Porto Sant'Elpidio, parla il capitano della Pallacanestro Titano, Davide Macina: "Per metterli in difficoltà dovremo giocare coi nostri lunghi: abbiamo un netto vantaggio sia fisico che di centimetri sotto canestro, in più adesso che saremo senza Pesaresi per almeno una settimana/una settimana e mezzo il nostro punto di riferimento dovranno essere i lunghi. Senza Pesaresi ci viene a mancare un terminale offensivo non da poco, oltre a essere un tiratore micidiale fa giocare anche tutta la squadra. Però quando viene a meno uno la responsabilità si distribuisce, sicuramente avremo tutti più possessi e palloni da giocare".

