Titans, Pino Carbone: "Con tanti sacrifici siamo ancora in C, abbiamo una delle squadre migliori degli ultimi anni"

Il presidente della Pallacanestro Titano: "Partiamo con l'obiettivo prima della salvezza e poi una volta raggiunto la salvezza, quello che viene, viene"

26 set 2025

Pronto a vivere una nuova stagione da presidente della Pallacanestro Titano, Pino Carbone: "Con tanti sacrifici siamo riusciti anche quest'anno a fare la C, che per noi è un grande sacrificio. Devo fare i complimenti a Stefano Rossini come allenatore e ad Alessandro Bronzetti come direttore tecnico che hanno allestito, nonostante i nostri poveri emolumenti, una squadra decorosa. Senza dubbio la migliore degli ultimi due o tre anni, penso. Chiaramente partiamo con l'obiettivo prima della salvezza e poi una volta raggiunto la salvezza, quello che viene, viene. Devo fare i complimenti ai ragazzi, il fiore all'occhiello è aver riportato a casa un nostro ragazzo dalle giovanili che è tornato a casa, Pietro Ugolini e abbiamo inserito nella prima squadra quattro ragazzi dell'Under 19 e anche quello è un obiettivo molto importante per noi".




