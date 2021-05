Titans, Porcarelli: "L'importante era tornare a giocare. Vorrei valorizzare i giovani sammarinesi" Il coach: "In questo roster ne ho 9, voglio far vedere che a San Marino ci sono giocatori validi".

Al di là del successo su Recanati, il coach dei Titans Simone Porcarelli è soddisfatto anche per il semplice fatto di aver ritrovato il campo dopo un così lungo stop: "L'importante era tornare a giocare. Per questa Coppa del Centenario il mio obiettivo personale è quello di valorizzare i giovani sammarinesi: in questo roster ne ho 9, voglio far vedere che a San Marino ci sono giocatori validi".

