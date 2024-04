SERIE C Titans, rimonta da urlo per la semifinale: 76-72 a Porto Sant'Elpidio dopo un overtime La Pallacanestro Titano supera i marchigiani in gara3 dei quarti play-off e vola in semifinale, dove incontrerà Osimo. Gran rimonta per i ragazzi di coach Millina negli ultimi minuti, prima del successo all'overtime.

La Pallacanestro Titano dimostra di essere una squadra con grandi attributi, supera 76-72 Porto Sant’Elpidio alla “bella” - dopo un overtime - ed ora se la vedranno contro Osimo in semifinale. I biancazzurri approcciano bene il match in avvio e dominano il primo quarto, chiuso sul 25-16. Nel secondo però Porto Sant’Elpidio si ritrova grazie alle triple di Boffini, i padroni di casa sbagliano diverse soluzioni offensive racimolando appena 7 punti. All’intervallo lungo è 35-32 per Porto.

I 10 minuti di pausa consentono di riordinare le idee, ricaricare le energie e dagli spogliatoi esce una Pallacanestro Titano diversa, combattiva su ogni pallone e più precisa sotto canestro, con Gamberini sugli scudi. Alla fine per il 3 sammarinese saranno 23 i punti messi a segno, top scorer dell’incontro. Gli ultimi istanti del terzo periodo però sono un “flashback” del secondo: qualche ingenuità in difesa consentono ai marchigiani di arrivare all’ultimo quarto sul +4, 49-45. Si gioca punto a punto in un’atmosfera incandescente: il gioco da 3 del solito Gamberini riporta i Titans sul -1 in apertura, Sagripanti e Fabi sono in stato di grazia e trovano forse l’allungo decisivo, 62-52 a 4 minuti dalla sirena. E quando sembrava tutto perso, succede quello che non t’aspetti: Gamberini, Fusco e Pesaresi confezionano la clamorosa rimonta che riporta tutto sul 64 pari. Si accendono gli animi anche sugli spalti del Multieventi, con i tifosi di San Marino e Porto Sant’Elpidio addirittura a contatto. A 8 secondi la super difesa di capitan Macina manda il match all’overtime sul 66-66. La tensione la fa da padrone nei 5 minuti aggiuntivi, i Titans però sono glaciali dalla lunetta e si costruiscono quel gruzzoletto fondamentale, che reggerà fino alla fine: termina 76-72, San Marino continua a crederci.

Nel servizio l'intervista a Davide Macina, capitano Pallacanestro Titano

