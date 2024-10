Titans sconfitti a domicilio da Santarcangelo 66-76

Il derby dice Santarcangelo che passa ad Acquaviva davanti ad una bella cornice di pubblico caldo e appassionato. San Marino fatica oltremodo in fase di costruzione e dopo una partenza piuttosto equilibrata da 14 pari, una doppia tripla ospite porta un primo vantaggio Santarcangelo con 2 possessi pieni. Dal timeout necessario a Valentini per metterci rapidamente le mani, i Titans escono a zona, Felici carica i compagni e li trascina. A cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto è il capitano a tenere a contatto i suoi fino al nuovo deciso strappo santarcangiolese che porta lo score sul 26-38. Dodici punti di margine che però i Titans ricuciono con tanta applicazione e tanto cuore, oltre alla revisione al rialzo delle percentuali di tiro che all'intervallo lungo fissa un 40-42 che rinvia ogni verdetto alla seconda parte. Ancora una volta però, a contatto, il meccanismo dei padroni di casa si inceppa e tanta fatica per le operazioni di rientro risulta nuovamente vana. 49-62 con il solo ultimo quarto da giocare non depone troppo a favore dei Titans. Che combattono, ma non riescono più a insidiare la vittoria a Santarcangelo che la chiude 66-76.