SERIE C SILVER Titans sconfitti a Urbania

Seconda sconfitta stagionale per la Pallacanestro Titano battuta con il punteggio di 84 a 71 sul parquet di Urbania. Una partita sempre condotta dai padroni di casa e che ha visto i biancazzurri faticare a contenere l’efficacia in attacco degli avversari. Mattatore dell’incontro Di Coste, pivot di 2 metri e 18 centimetri, a referto con 23 punti e 10 rimbalzi. Al quintetto sammarinese non bastano i 16 punti di Raschi e i 15 di Altavilla.

