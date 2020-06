Titans, Simone Porcarelli è il nuovo allenatore

Simone Porcarelli è il nuovo coach della Pallacanestro Titano. Porcarelli, 30 anni, si già fatto apprezzare nel suo percorso all’interno delle formazioni giovanili e della prima squadra Titans. Vice di Massimo Padovano nelle ultime due stagioni in serie C Silver e Under 18 Eccellenza, Porcarelli ha iniziato l’attività sulla panchina appena maggiorenne nei Crabs.

Nella stagione 2017-2018 è capoallenatore delle formazioni giovanili TVB Under 18 Elite e Under 18 Regionale, oltre che coach anche dell’Under 15 Regionale di Villa. Nell’annata successiva è vice di Padovano in prima squadra Titans e in Under 18 Eccellenza sammarinese, e capoallenatore in Under 16 e Under 15. Infine, l’ultima annata, quella interrotta a febbraio, con Porcarelli sempre vice di coach Padovano in prima squadra e in Eccellenza, oltre che allenatore dell’Under 16 prima in classifica. Per lui anche impieghi di prestigio a livello di Nazionale Sammarinese. È stato infatti vice nella Nazionale Senior agli Europei casalinghi del 2018, capoallenatore dell’Under 18 agli Europei 2018 e capoallenatore dell’Under 16 agli Europei 2019. La Pallacanestro Titano conferma inoltre l’iscrizione al campionato di C Silver Marche-Umbria anche per la stagione 2020-2021.



