Titans vincenti a Fossombrone al debutto

Una splendida Pallacanestro Titano comincia col botto la stagione 2025-2026 e va a vincere a Fossombrone nella tana di una formazione attrezzata come la Bartoli Mechanics per 70 a 57. Gran prova corale per i ragazzi di coach Rossini, con quattro in doppia cifra e Bomba a 9. Il primo quarto è estremamente equilibrato, con un batti e ribatti nel segno degli attacchi che finisce sul 20 pari. Nel secondo i Titans stringono le maglie in difesa e provano subito una mini-fuga grazie alle triple di Ugolini. A metà quarto biancazzurri sul +11, poi Fossombrone torna a -7 con Tamboura prima del nuovo +11 esterno all’intervallo (30-41). Buona prestazione di tutta la squadra.

Di ritorno dagli spogliatoi Macina e compagni sono bravi a non perdere la bussola sui tentativi di rientro locali, col finale di periodo che lascia tutto invariato dopo 10’ di grande intensità difensiva (42-53). Nel quarto periodo è ancora la retroguardia Titans a congelare un vantaggio che poi viene allargato fino al +13 grazie alla buona attitudine in attacco di diversi protagonisti in campo. Chiusura sul 57-70 e gran vittoria al debutto stagionale. Sabato prossimo, 11 ottobre, la Pallacanestro Titano debutterà in casa, al Multieventi, contro Pedaso.







