Tokyo 2020, finisce il sogno azzurro nei quarti di finale

Tokyo 2020, finisce il sogno azzurro nei quarti di finale.

La grande cavalcata italiana alle Olimpiadi finisce nei quarti di finale con la sconfitta 75 - 84 per mano di una grande Francia piena di giocatori NBA, su tutti Gobert e Fournier e stelle del basket europeo. La Francia è stata l'unica nazionale quest'anno ad aver finora battuto il team USA pieno di stelle della NBA. L'Italia non ha raggiunto la zona medaglie, ma è comunque andata oltre ogni rosea previsione prima di tutto arrivando a Tokyo dopo aver battuto la fortissima Serbia, poi arrivando seconda nel girone dietro all'Australia e davanti a Germania e Nigeria. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno davvero onorato la maglia spremendo se stessi fino in fondo.

[Banner_Google_ADS]



La nostra stella assoluta Danilo Gallinari è stato poco utilizzato perchè logorato da una massacrante stagione NBA, dove è arrivato alle finali di Conference con i suoi Atlanta Hawks. Gli altri due trentenni giovani ma veterani Melli e Polonara hanno dato esperienza e qualità trascinando dei giovani talentuosi come Mannion, Tonut e altri ancora. Fontecchio, che ha ventisei anni, è stato l'ottimo anello di congiunzione tra i veterani e i giovani. Visti gli scarsi risultati dell'Italia del basket negli ultimi diciassette anni si guarda al presente con soddisfazione e al futuro con ottimismo. Grazie di tutto azzurri.

Andrea Renzi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: