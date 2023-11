NBA Tra basket NBA e altri sport

Lo sport ai massimi livelli è un qualcosa di estremamente serio, che richiede massimo impegno e massima dedizione sin da ragazzini. Tuttavia ci sono stati alcuni giocatori di basket della NBA che hanno avuto una carriera anche nel baseball. Uno è Michael Jordan, che però dopo aver dominato la NBA non arriverà in MLB, la massima lega di baseball negli USA e nel mondo.

Altri sono stati Bo Jackson, Dejon Sanders, Dave De Busschere e Danny Ainge hanno avuto due carriere e nel baseball hanno militato in MLB. De Busschere è stato inserito nella lista dei migliori cinquanta giocatori della storia NBA nel 1997 e in quella dei migliori settantasei nel 2022. In questi giorni l'argomento è tornato di attualità perché il giovane Anthony Edwards ha detto che in futuro dopo aver vinto uno o più titoli in NBA, potrebbe tentare un'avventura nel football americano e sarebbe il primo giocatore NBA ad avere un'altra carriera in questa disciplina. Edwards al momento ha trascinato i Minnesota Timberwolves al primo posto a Ovest assieme a Towns e Gobert.

