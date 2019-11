Tre squadre guidano l'Eurolega

Detto dell'aggancio di Milano a Barcellona c'è un terzetto in vetta all'Eurolega. La terza squadra è il CSKA Mosca che a San Pietroburgo ha vinto il derby con lo Zenit per 70-87. Per queste tre squadre 5 vittorie e 1 sconfitta. Un altro terzetto insegue a quattro vittorie. è composto dal Maccabi Tel Aviv (facile 65-90 sul parquet dell'Olympiacos), Dall'Efes battuto dal Panathinaikos 86-70 e dal Khimki Mosca, sconfitta a sorpresa a Belgrado 90-78 dalla Stella Rossa. In coda da segnalare la prima vittoria di Valencia 81-72 per cui non ci sono più squadre a quota 0.