Treviso batte una VL Pesaro furiosa con gli arbitri

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – DE’ LONGHI TREVISO: 89-97

Per la prima volta nel post Coppa Italia Pesaro dà segni di vita piena, ma non basta per evitare la quinta sconfitta in fila. O se volete il quinto successo in fila di Treviso, che passa 89-97 ed è sempre più sesta e solida nei playoff. Playoff dai quali ora è virtualmente fuori la VL, sempre a +4 dall'ultima e sempre nel lotto di ottave, nel quale però, ai biancorossi e Brescia, si sono aggiunte Fortitudo, Trento e Cremona. I rimpianti di serata però non riguardano l'assenza per covid di Robinson, bensì sono legati agli arbitri. Che indirizzano un finale combattuto con errori evidenti e atteggiamenti che non sono piaciuti alla dirigenza, tanto da spingere Cioppi e Amadori a una dura presa di posizione nell'immediato posto partita. Prima che i fischietti prendano la scena, alla Vitrifrigo ci si diverte parecchio.

Negli ospiti brillano i 23 di Sokolowski, i 19 di Logan, i 15+7 assist di Russell e i 12 di un Mekowulu quasi perfetto al tiro. Per la VL ci sono i 25 di Delfino e i 14+9 rimbalzi di Cain, subito sotto 16 e 17 di valutazione per i due “innesti”: 14 per Massenat, sempre meno provato dai tre mesi di stop, e 11 del ri-esordiente Eboua, che però dal campo ha solo un tiro, per quanto a segno.







Nel primo quarto ci sono 10 punti di Logan e 7 di Russell, per contro Delfino ne fa 12 e la VL, cui gli ospiti lasciano autostrade verso il canestro, prende il comando. Ma per poco, perché Treviso rientra subito e in avvio di secondo sorpassa con 5 in fila di Sokolowski. Il primo tempo si chiude con 3 liberi di Tambone per il +1 VL, poi una ripresa che è un ping pong di parziali. Subito 11-2 e +8 Treviso, guidata dagli strappi di Russell, dalle triple di Sokolowski e dalle prodezze sottocanestro di Mekowulu. Delfino e Cain ricuciono, Gli ospiti salgono a +11 con le triple di Russell e Imbrò e poi, a cavallo dell'ultimo riposo, emerge Massenat, che ne fa 7 nel 9-0 che rimette tutto in discussione.

Siamo sul +3 ospite quando, a metà periodo, Lockett va di palese antisportivo sul recupero di Eboua. Per l'arbitro non c'è niente, Repesa esplode e si becca tecnico, con Sokolowski che, oltre al libero, piazza pure la bomba-beffa. Dal possibile sorpasso al -7, è la chiave di volta. Tambone saluta per 5° fallo su un discutibile tecnico per flopping, poi, a 37” dalla sirena con Treviso a +6, un battibecco sul time out vale a Repesa secondo tecnico ed espulsione. Di fatto finisce lì e per entrambe è la quinta consecutiva.