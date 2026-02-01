Tris di successi per la Pallacanestro Titano: 79-73 a Montegranaro

Quarta giornata di ritorno in Serie C e terza vittoria consecutiva per una Pallacanestro Titano in stato di grazia, che al Multieventi supera 79-73 la Sutor Montegranaro, seconda forza del campionato, al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di significato. Un successo che pesa, eccome: per i ragazzi di coach Rossini è la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate, una striscia che certifica il momento positivo dei biancazzurri, ora a quota 16 punti dopo 14 giornate, pienamente rientrati a ridosso delle prime posizioni.

La partita vive di continui cambi di inerzia. La Titano parte forte - 22-17 nel primo quarto - ma la Sutor risponde con decisione prima dell’intervallo lungo, ribaltando il punteggio e andando al riposo sul 38-43. Anche al termine del terzo periodo sono gli ospiti a condurre 57-62, dando l’impressione di poter controllare la gara. Ma è nell’ultimo quarto che San Marino cambia passo. Difesa aggressiva, maggiore lucidità offensiva e un parziale di 22-11 che spezza definitivamente l’equilibrio e manda in archivio una vittoria di grande valore tecnico e morale.

Protagonisti assoluti Fusco, miglior realizzatore con 25 punti, e Ugolini a quota 20, ben supportati da Felici e Amati, che chiudono a 14. La Pallacanestro Titano continua così la sua risalita, lanciando un segnale chiaro al campionato: questa squadra c’è, crede nei propri mezzi e ora guarda avanti con ambizione.







