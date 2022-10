SERIE C SILVER Tris di vittorie per i Titans Il quintetto di Stefano Rossini passa sul parquet di Gualdo Tadino con il punteggio di 78 a 69

Tris di vittorie per i Titans.

Continuano a vincere i Titans e il referto rosa è ancora una volta conquistato in trasferta. Per la seconda gara consecutiva i ragazzi di coach Rossini tornano dal viaggio con un successo, ed è il terzo consecutivo considerando anche quello casalingo con Ascoli. Con Gualdo finisce 69-78 e l’EA Titano sale ora a tre vittorie e una sconfitta. Un bilancio eccellente in vista di un match duro ma da affrontare tra le mura amiche come quello di sabato prossimo con Fossombrone.

