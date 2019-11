SERIE C SILVER Tris di vittorie per la Tiss'You Care San Marino: 87-54 a Porto San Giorgio

Terza vittoria consecutiva per la Tiss'You Care San Marino nel campionato di Serie C Silver. I Titani, dopo i successi con Jesi e Umbertide, passano anche sul parquet di Porto San Giorgio imponendosi per 87-54. Dimostrazione di forza per i ragazzi di coach Padovano che partono bene fin dal primo quarto e non consentono ai marchigiani di rientrare.

I migliori per la Tiss'You Care sono Palmieri e Felici che mettono a referto 12 punti. Da segnalare anche la grande quantità di assist con i top in questa giornata che sono Macina (7), Sorbini (6) e Raschi (5). Con questa vittoria, i biancazzurri salgono a 10 punti in classifica, a -4 dalla capolista Acqualagna. Prossimo impegno in casa, al Multieventi, contro Tolentino.

