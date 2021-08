Tyrique Jones alla VL Pesaro

Tyrique Jones alla VL Pesaro.

Colpo di mercato della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ingaggia Tyrique Jones, centro di 207cm e di 110 kg nato il 3 Marzo 1997 ad Hartford nello Stato del Connecticut. Uscito dal college di Xavier nel 2020, dopo una straordinaria stagione da senior (con 14 punti, 11 rimbalzi, 1 stoppata di media a partita), la sua carriera inizia in Corea del Sud. A fine 2020 si trasferisce in Israele all’Hapoel Tel Aviv (13 punti, 8 rimbalzi, 1.5 stoppate di media a partita). Ha appena concluso la Summer League di Las Vegas con i finalisti NBA Phoenix Suns (5 punti e 6 rimbalzi in 13 minuti di utilizzo medio a partita).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: