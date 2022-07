U16 European Championship, Div. C: martedì subito San Marino – Albania

Il countdown corre veloce, la prima palla a due si avvicina. Sarà la sfida tra San Marino e Albania (martedì ore 13.45) a tenere a battesimo gli Europei division C che si svolgeranno in Kosovo, a Prizren, da martedì 12 a domenica 17 luglio. San Marino è inserito nel girone A con Albania, Malta e Kosovo. Nel B, invece, ecco Gibilterra, Armenia, Andorra e Moldova. I primi tre giorni saranno dedicati alle sfide del girone, poi venerdì pausa. Sabato le partite incrociate per le posizioni dal 1° al 4° posto e dal 5° all’8°. Domenica giorno conclusivo con le finali per ogni posizione.

Il calendario

Martedì 12 : Albania – San Marino (13.45), Armenia – Andorra (16), Gibilterra – Moldova (18.15), Malta – Kosovo (20.45).

Mercoledì 13 : Moldova – Armenia (13.45), San Marino – Malta (16), Andorra – Gibilterra (18.15), Kosovo – Albania (20.30).

Giovedì 14 : Gibilterra – Armenia (13.45), Albania – Malta (16), Andorra – Moldova (18.15), Kosovo – San Marino (20.30).

Venerdì 15 : riposo Sabato 16: A3 – B4 (13.45), B3 – A4 (16), A1 – B2 (18.15), B1 – A2 (20.30)

Domenica 17 : finale 7°-8° posto (13.45), finale 5°-6° posto (16), finale 3°-4° posto (18-15), finale 1°-2° posto (20.30).

