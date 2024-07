EUROPEI DIVISION C U16, San Marino si butta via e cede 60-54 a Gibilterra Nel terzo quarto i biancazzurri comandano di 20, salvo poi subire una clamorosa rimonta che si compie col 19-2 dell'ultimo periodo.

U16, San Marino si butta via e cede 60-54 a Gibilterra.

Nella seconda giornata dell'Europeo U16 Division C San Marino si butta via e incappa in un'altra sconfitta. Finisce 60-54 per Gibilterra che a metà terzo quarto è sotto di 20 punti per poi piazzare una clamorosa rimonta, compiutasi col 19-2 dell'ultimo periodo. Per i biancazzurri 18 punti e 9 rimbalzi di San Martini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: