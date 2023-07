EUROPEI DIVISION C U18 in Azerbaijan, Millina: "Esperienza di vita da sfruttare. San Marino deve lavorare su crescita tecnica" Dal 28 luglio, i biancazzurrini saranno impegnati nel girone con Monaco, Lussemburgo e Gibilterra.

Dal 28 luglio la Nazionale U18 di San Marino sarà impegnata in Azerbaijan per la Divisione C dell'Europeo di categoria: nel girone dei biancazzurrini ci sono Monaco, Lussemburgo e Gibilterra. "Un'esperienza di vita da sfruttare - dice il CT Piero Millina - San Marino gioca per arrivare ultima o penultima, dunque dobbiamo interpretarla così. San Marino deve iniziare a lavorare con cognizione di causa sul settore giovanile, con nuovi criteri e parametri. Sulla crescita fisica non ci puoi fare niente, su tutto il resto abbiamo il dovere di creare giocatori il più completi possibile: dal punto di vista psicologico, mentale, tecnico, tattico e atletico. Questo è il vero obiettivo. Ricordo l'anno scorso, contro Monaco: San Marino veniva dominata dal punto di vista fisico, il problema è che c'era anche una grossa differenza tecnica. In un anno non si azzera questo gap, ma se si lavora da un punto di vista tecnico magari tra tre anni saremo solo più piccoli, ma più forti di loro con la palla in mano".

