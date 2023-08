EUROPEI DIVISION C U18, San Marino batte Malta 61-55 Decisive le doppie doppie di Cadiman e Lettoli e l'ottimo ultimo quarto biancazzurro.

U18, San Marino batte Malta 61-55.

Agli Europei U18 Division C San Marino batte 61-55 Malta, partita valida per il girone che assegna i piazzamenti dal 5° al 9° posto. Chiuso il primo tempo sul +4, i biancazzurri incappano in un terzo periodo tremendo da 4-16, salvo poi rifarsi con un ultimo periododa 22-8 che vale il successo. Spiccano le doppie doppie punti-rimbalzi di Cadiman - 24+19 e 27 di valutazione - e Lettoli - 17+10 - ai maltesi non bastano i 19+9 rimbalzi di James e gli 11+10 rimbalzi di Xuereb.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: