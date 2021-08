Ufficializzato il pre-campionato della VL Pesaro

La VL Pesaro ha diramato il programma ufficiale del precampionato per la prossima stagione. Si inizia lunedì 16 e martedì 17 agosto con gli arrivi e le visite mediche a Pesaro, per poi spostarsi in Carpegna per l'inizio del training camp fino al 21 agosto. Ne seguirà un altro dal 22 al 29 a Lamoli di Borgo Pace. Dal primo settembre inizia la stagione vera e propria con un torneo a Opatija, in Croazia, contro Patrizan Belgrado, Cedevita Olimpia Lubiana e Cibona Zagabria. La VL ha programmato anche due amichevoli dopo questo torneo: la prima a Jesolo, contro Happy Casa Brindisi e la seconda in trasferta a Bologna contro la Virtus Segafredo. Tra venerdì 10 e sabato 11 settembre si disputerà il Torneo Elio Pentassuglia a Brindisi contro Happy Casa Brindisi e Buducnost, formazione montenegrina. Infine, è ancora da definire l'avversario di sabato 18 settembre per il match di Final Eight di Supercoppa che si terrà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.