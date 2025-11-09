SERIE C Ugolini trascina la Pallacanestro Titano al successo su Falconara I sammarinesi ritrovano il Multieventi e la vittoria. L'ala segna 26 punti nell'83-71 finale

Quella che sarebbe dovuta essere la seconda sfida casalinga di fila per la Pallacanestro Titano non fa che acuire il dispiacere per quanto accaduto nello scorso turno, quando un guasto all'impianto elettronico di Acquaviva fece annullare la gara con Urbania, poi persa a tavolino. Contro Falconara, i sammarinesi vincono ancora e salgono a sei punti in classifica, ma ora sarebbero potuti essere nel folto gruppo di testa se avessero giocato e vinto contro i durantini. Certo, era una sfida tutt'altro che scontata, ma alla portata di questa Pallacanestro Titano, che sembra avere parecchia benzina nel serbatoio.

Contro Falconara, di ritorno al Multieventi, i sammarinesi vincono 83-71: 12 punti di distacco, gli stessi della sfida casalinga dell'anno scorso. La gara non è mai in discussione, con la Pallacanestro Titano che scappa già nel primo quarto e poi allunga nel secondo, chiudendo il primo tempo avanti di 17. La Robur replica nella seconda metà, ma recupera solo quattro punti nel terzo quarto e uno ulteriore nell'ultimo.

Alla fine, la sfida della sesta giornata di Serie C se la prende San Marino, che non concede mai delle vere aperture ai marchigiani e, pur subendo più punti rispetto a quanto fatto nelle prime quattro sfide, segna tanto: 18.5 punti in più rispetto alla media stagionale tenuta finora. Miglior marcatore della partita è Ugolini, con 26 punti. I sammarinesi portano in doppia cifra anche Felici, con 16 punti, e Fusco, con 13. E ora ci si prepara a una sfida durissima, un vero test per le ambizioni dei titani: la gara in casa della capolista Osimo.

