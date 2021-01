CAMPIONI Un anno senza Kobe Bryant: l'omaggio dei writers al campione di sempre

Un anno senza Kobe Bryant: l'omaggio dei writers al campione di sempre.

Alla vigilia del primo anniversario della morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna, scomparsi in un incidente in elicottero il 26 gennaio del 2020, alcuni writers lo hanno omaggiato con giganteschi e favolosi ritratti. Le imponenti opere si trovano per le vie di Los Angeles, citta' dove ha vinto cinque volte l'anello NBA con la canotta dei Lakers. Gli spettacolari murales lo ritraggono in diverse situazioni: da amorevole padre di famiglia a campione di basket con la leggendaria maglia dei Lakers.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: