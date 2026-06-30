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Un gigante per la VL Pesaro: ecco il centro Andrea Mabor. Saluta Fainke, Giacomo Grossi nuovo team manager

Il sud sudanese, alto 216 centimetri, sarà la nuova certezza sotto canestro

30 giu 2026
Un gigante per la VL Pesaro: ecco il centro Andrea Mabor. Saluta Fainke, Giacomo Grossi nuovo team manager

Novità dentro e fuori dal campo per la VL Pesaro, con una rescissione, un nuovo acquisto e un cambio nell'organigramma. Giacomo Grossi è il nuovo team manager dei biancorossi: urbinate, classe 2001, faceva già parte della società pesarese dal 2023, occupandosi principalmente del settore giovanile, ora arriva la promozione in prima squadra.

Per quanto riguarda il parquet, arriva sull'Adriatico il primo dei due stranieri tesserabili: è il centro sud sudanese Dut Biar Andrea Mabor. Classe 2001, giocatore dalla struttura fisica incredibile (ben 216 centimetri di altezza), è arrivato in Italia nel 2017, giocando a Roma fino al 2023, per poi spostarsi in Estonia, prima di tornare in Italia, vincendo la Coppa Italia a Napoli (con coach Roberto Valli) e giocando a Brindisi in A2 nel 2025/26. Per lui c'è un contratto da due stagioni, con opzione di uscita a favore del club dopo il primo anno. Infine, lascia Pesaro il maliano Brehima Elhadji Fainke. La VL aveva ancora un anno di contratto con lui, ma ha scelto di rescinderlo anzitempo.




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