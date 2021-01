VL PESARO Un positivo nel gruppo squadra della Carpegna Prosciutto Pesaro Previsto per domani un nuovo tampone, prima della partenza per Sassari

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che nel Gruppo Squadra è stato riscontrato un positivo. Il soggetto si trova in isolamento. Il team, come da protocollo in corso, nella mattinata di domani prima dell’allenamento e della partenza per Sassari si sottoporrà al tampone rapido.

