SERIE A Una bella VL cade a Varese Pesaro resta in partita per 35 minuti poi crolla nel finale

Con l'arrivo di Giancarlo Sacco sulla panchina della VL Pesaro è sicuramente cambiato il volto e l'atteggiamento di una squadra che però è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Sul parquet di Varese, non sono bastati 35 minuti giocati alla pari di un avversario che ha trovato nel proprio capitano, Giancarlo Ferrero, l'uomo partita. La Carpegna Prosciutto comincia meglio, trascinata dal duo Barford - Eboua mentre Varese si affida ad un immenso Ferrero e chiude il primo quarto, avanti di un punto, 25 a 24 Stesso copione nel secondo periodo, con Pesaro a ribattere colpo su colpo in una sfida dove le difese non riescono a contenere i rispettivi avversari. Si va al riposo con Varese avanti di due ed anche nel terzo quarto, la musica non cambia. Ferrero chiama e Barford risponde, tenendo Pesaro sempre a contatto dei padroni di casa.

La partita si decide nell'ultimo periodo, quando sale in cattedra Simmons Varese allunga e la squadra ospite non ha più la forza per rientrare. Il quintetto di Attilio Caja vola sul massimo vantaggio, fino al definitivo 103 a 87. Il parquet di Masnago si conferma un vero e proprio fortino, con solo vittorie per Varese ad eccezione del primo match casalingo contro Sassari. Un successo targato Giancarlo Ferrero, MPV della partita con 27 punti e 8 rimbalzi.

Pesaro mette tre uomini in doppia cifra, Barford 27, Eboua 15 e Mussini 12 ma sopratutto ritrova una squadra capace di rimanere sempre in partita. Domenica alle 12, la sfida sul parquet di Pistoia dove inizia il "vero" campionato della VL.



