Una Nba sempre più globale

L'apertura della NBA verso i giocatori stranieri iniziò a fine anni ottanta, grazie alla moderna, lungimirante ed espansionistica politica del Commissario Esecutivo David Stern. L'obiettivo era quello di avere nella Lega più competitiva del mondo anche i migliori giocatori di più paesi possibili, per invogliare gli appassionati di quei paesi a seguire maggiormente la NBA. L'attuale Commissario Esecutivo della NBA Adam Silver ha proseguito la strada tracciata dal suo mentore e oggi stagione 2020 – 21 ci troviamo centosette giocatori stranieri in NBA e altri dieci che fanno la spola tra NBA e G League, la lega americana minore rispetto alla NBA. Tutti i sei continenti America del Nord, America del Sud, Europa, Asia, Oceania, Africa sono ben rappresentati in NBA, ma questo non è dovuto solo alla ottima politica espansionistica della NBA, ma anche al progresso del basket nei paesi stranieri.







Una trentina di anni fa erano poche le nazioni che possedevano dei grandi campioni in grado di avere grande o medio successo in NBA, ma oggi anche nazioni come Svizzera, Egitto, Finlandia hanno giocatori in grado di competere coi professionisti a stelle e strisce. Questo è dovuto al fatto che il basket è una disciplina che Stati Uniti a parte, negli altri paesi fino a pochi decenni fa era poco radicata. Va comunque detto che in Europa ci sono sempre stati fuoriclasse in grado di fare la differenza in NBA, ma prima erano circoscritti a poche nazioni, in particolare quelle del blocco sovietico, quelle della ex Jugoslavia e in misura nettamente minore Italia, Brasile, Grecia e Spagna. Tutto questo fermo restando che gli Stati Uniti sono sempre la nazione nettamente più forte delle altre, anche se nelle ultime due stagioni NBA l'MVP della Regular Season è stato il greco Giannis Antetokounmpo e in questa per il momento i principali candidati sono il serbo Nikola Jokic e il Camerunense Joel Embiid.



Andrea Renzi