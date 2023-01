Urbania sbanca il Multieventi: Titans ko 73-68

Un avversario tosto, una partita molto combattuta e decisa solo nel finale. Chi era al Multieventi non si sarà sicuramente annoiato a vedere il big match della prima giornata di ritorno nella Serie C Silver. A festeggiare alla fine è Urbania che supera la Pallacanestro Titano, consolidando il secondo posto in classifica. Finisce 73-68 per i marchigiani, trascinati dai 19 punti di Baldassarri, i 15 di Altieri e i 14 di Matteucci. Ma il match racconta di un punto a punto continuo, fin dai primi minuti: Urbania parte forte e chiude il primo parziale in vantaggio, i Titans si riscattano nel secondo giocando un gran basket. Arriveranno ben 25 punti nei successivi 10 minuti che consentono a Macina e compagni prima di agganciare gli avversari e poi di operare il sorpasso. All'intervallo è 36-32.

Partita aperta anche nel terzo quarto, chiuso in perfetta parità 50-50. La svolta per Urbania arriva in apertura di quarto periodo: i ragazzi di D'Amato piazzano un break di 9-0 che costringe la Pallacanestro Titano a inseguire. La tripla di Raschi a 31'' dalla sirena segna il 69-68 ospite e sembrerebbe ancora tutto aperto. Ma gli ultimi possessi sono tutti di Urbania: i liberi di Altieri e Baldassarri segnano il 73-68 finale. Alla banda Rossini non bastano i 15 punti di Gamberini e Macina e i 13 di Dini. L'EA Titano resta a quota 20, prossimo impegno in trasferta contro Ascoli.