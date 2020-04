Valentina Fabbri: "Un campionato interrotto sul più bello. Anche lo sport femminile regala gesti tecnici ed emozioni"

Dallo scudetto alla nazionale italiana, alle tante stagioni in A1, all'esperienza all'estero. La sammarinese Valentina Fabbri aveva scelto Ariano Irpino per portare esperienza alla squadra e per trovare stimoli che prescindono dalla categoria. Un campionato di A2 da protagonista assoluta interrotto sul più bello. E' mancato il lieto fine causa virus, ma da Valentina arriva il messaggio più bello. Credere nello sport femminile. Allenarsi come si può pensando al futuro. Il presente invece è stare a casa.

Nel video l'intervista a Valentina Fabbri, centro della Virtus Basket di Ariano Irpino