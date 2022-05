Victor Wembanyama, un giovane prospetto francese dal potenziale spaventoso

Ha diciotto anni, è francese e gioca nel Asvel. Sfiora i due metri e venti, ma ha l'agilità e il controllo di palla di un esterno. Vista la giovane età ha ovviamente delle lacune da colmare, ma nel 2023 ci sarà la fila tra le squadre NBA per aggiudicarselo al draft. Molti scout NBA lo considerano il miglior prospetto di sempre, perché è un giocatore simile a Giannis Antetokounmpo, ma più avanti di lui quando aveva la sua età. A voler essere precisi, non è simile ad Antetokounmpo, ma ne è l'evoluzione, perché ha le sue caratteristiche ma con sei - sette centimetri in più. Sarà lui quindi il prossimo unicorno erede del greco di origini nigeriane. Non sembrava infatti possibile vedere un altro giocatore di caratteristiche così uniche come quelle di Giannis e invece ci sarà un suo erede. Ovviamente quando si parla di giovani è difficile fare previsioni, perché non sempre mantengono le premesse. Ci vuole salute fisica, durezza mentale, forza di volontà e grande dedizione. Il ragazzo finirà questa stagione in Francia, poi farà un altro anno in Europa prima del grande salto oltre oceano. Intanto è già partita un'asta tra i migliori club europei per aggiudicarselo per il prossimo anno. Il basket europeo sembra aver trovato la prossima gallina dalle uova d'oro; l'ultima era stata lo sloveno Luka Doncic, che ora è una stella assoluta in NBA.

Andrea Renzi