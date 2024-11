SERIE C Vince la Pallacanestro Titano: 84-79 contro Club Pesaro Seconda vittoria consecutiva per la Pallacanestro Titano: sul parquet del Multieventi cade il Real Basket Club Pesaro per 84-79.

La partita con più punti messi a referto in stagione - 84 -coincide con il secondo successo consecutivo per la Pallacanestro Titano che, dopo una partenza a rilento, sta ingranando riportandosi ai piani alti. Sono 6 i punti in classifica per i ragazzi di coach Daniele Valentini che superano al Multieventi il Real Basket Club Pesaro con una prova di forza e di grande volontà. Perché, al netto di una sola vittoria nelle prime 5 giornate, i marchigiani danno battaglia e chiudono il primo quarto avanti: 26-23. La risposta dei Titans arriva prima dell'intervallo: si segna poco ma il parziale di 14-8 basta e avanza ai biancazzurri per portarsi sul 37-34 nel secondo quarto. Pesaro però non molla: Cornis – top scorer dell'incontro con 20 punti - guida i suoi alla contro rimonta. 59-57 in favore degli ospiti ma si continua punto a punto. Pesaro perde per i 5 falli sia Stazi che Dragomanni, due giocatori da 26 punti in due. La Pallacanestro Titano invece alza il livello del suo gioco, migliora le percentuali e alla fine si impone 84-79 trascinata da Tommaso Felici - che ne mette a segno 19 - Federico Cardinali con 16 e Francesco Fusco con 14. In doppia cifra anche Bomba (11) e Fiorani (10). Prossimo impegno tra 7 giorni, in trasferta contro Ancona.

