SERIE C Vincono ancora i Titans: 68-58 contro Fossombrone Con una grande rimonta la Pallacanestro Titano infila il terzo successo in quattro partite: battuto Fossombrone 68-58 grazie ai 20 punti di Pesaresi. Prima vittoria al Multieventi per i ragazzi di coach Millina.

Chi l'avrebbe mai detto di vincere una partita dopo essere partiti 0-15 nel primo quarto? Beh, la Pallacanestro Titano ce l'ha fatta. Dopo un avvio “horror”, i ragazzi di coach Piero Millina rimontano Fossombrone e centrano il terzo successo in quattro partite nella Serie C unica. Gran partenza per i Titans che riescono a superare una squadra ancora imbattuta come la Bartoli Mechanics. E che, come detto, anche al Multieventi fa la voce grossa: Santi e Pagliaro – che alla fine chiuderanno con 19 punti a testa - non sbagliano quasi nulla e costruiscono un break pesante, che potrebbe uccidere psicologicamente qualsiasi squadra. Non i Titans che, dopo cinque palle perse nei primissimi minuti, riemergono e iniziano a giocarsela su ogni possesso. A fine primo quarto è 13-20, all'intervallo è 28-37.

Dal rientro in poi l'attacco sammarinese diventa inarrestabile: 28 punti segnati in due periodi, altrettanti solo nel terzo quarto. Da -9 si passa a +10 per la Pallacanestro Titano: 56-46 con le triple di Pesaresi e Macina e i canestri da sotto di Felici e Gamberini. Nell'ultimo quarto Fossombrone prova a rientrare e torna fino al -6 ma ancora un grande Pesaresi – top scorer dell'incontro con 20 punti – la chiude dalla lunetta. Primo successo casalingo per San Marino, arrivato dopo 40 minuti di intensa battaglia. La prossima settimana si torna in trasferta per affrontare il Basket Giovane Pesaro.

