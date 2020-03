EUROLEGA Vincono in casa Fenerbahce e Maccabi, colpi esterni di Barcellona e Baskonia

Vincono in casa Fenerbahce e Maccabi, colpi esterni di Barcellona e Baskonia.

Il Fener supera la Stella e consolida la posizione play off. La squadra di Obradovic scatta dai blocchi di partenza e si trova subito avanti 7-0, ma quando si accende Lorenzo Brown anche i serbi entrano in partita e ritrovano un equilibrio che regge 32-29 fino a metà del secondo quarto. Ed è quindi necessaria un'altra fiammata propiziata dal duo di lusso Datome-De Colo per prendere un minimo vantaggio sempre per alto rintuzzato e richiuso da una Stella vivissima e per nulla disposta a cedere. 51 pari al 30', Westerman prende un gioco da 4, e poi Kalinic manda Istanbul in orbita a chiudere 66-63. Sorpassi e controsorpassi poi Abrines regala al Barcellona il successo sul parquet dell'Alba che vale la matematica qualificazione ai play off. Dopo il +9 che pareva poter rassicurare gli spagnoli alla fine del primo tempo, la ripresa trova un'Alba diversa. I tedeschi recuperano e si mettono in testa alla gara grazie ad una difesa dura e un attacco che trova con continuità la via del canestro. Il Barcellona si ritrova nel momento più difficile e con le giocate di Abrines la porta a casa 80-84. Grande impresa del Maccabi capace di fermare dal corsa dell'Efes dopo 11 partite consecutive. Dopo una grande partenza, gli israeliani subiscono un secondo quarto da 31 punti. L’Efes però non riesce a staccare gli avversari che nel finale rientrano definitivamente con due triple pesantissime di un Caloiaro. Non va l’ultima tripla di Larkin, così i turchi devono chinare la testa e concedere al Maccabi due punti fondamentali nella corsa al quarto posto. Baskonia vince a Monaco pur sbagliando tanto, ma sapendo scegliere i tiri giusti nei momenti decisivi della partita. Dal 50-48 Bayern arriva un parziale di 2-8 suggellato dallo schiaccione di Polonara. Le triple di Dragic e Janning spingono la squadra tedesca al -11 e l'ultimo disperato tentativo produce solo un dimezzamento della forbice. Vince Baskonia 71-80 per gli spagnoli è il secondo successo consecutivo.



I più letti della settimana: