Vincono Venezia e Trieste, giovedì il debutto di Pesaro.

Basket, giornata di riposo in Supercoppa in attesa delle quattro partite di domani. Ieri sera vittoria di Venezia su Treviso per 89-75 e di Trieste per 86-83 su Trento. Domani Cantù-Milano, Fortitudo Bologna-Cremona, Brescia-Varese e Virtus Bologna-Reggio Emilia. Il debutto della Carpegna Prosciutto Pesaro è programmato per giovedì sera alle 20,30 contro Brindisi. L'intero girone D si giocherà ad Olbia.



