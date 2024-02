SERIE C Vittoria all'overtime per la Pallacanestro Titano Il quintetto sammarinese vince a Fossombrone per 73 a 68

Vittoria all'overtime per la Pallacanestro Titano.

Vittoria esterna per la Pallacanestro Titano nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie C. Il quintetto sammarinese si è imposto sul parquet di Fossombrone con il punteggio di 73 a 68 dopo un tempo supplementare. A trascinare i Titans al successo un monumentale Gamberini, autore di 31 punti. In doppia cifra anche Fusco e Dini, rispettivamente con 14 e 12 punti. Una vittoria che permette alla squadra di coach Millina di salire al quarto posto in classifica, agganciando proprio il Fossombrone. La Pallacanestro Titano tornerà in campo sabato alle 18 al Multieventi contro il Basket Giovane Pesaro.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: