Vittoria e salvezza per la Pallacanestro Titano

Nell'ultima di campionato di serie C la Pallacanestro Titano supera 61-52 Fossombrone. Per la squadra di coach Rossini arriva la salvezza. Al Multieventi i Titans sono sempre avanti nel punteggio dei quarti e all'intervallo lungo ci vanno sul 33-28. Per i biancoazzurri era importante vincere per non dipendere dai risultati delle altre partite. La Titano non sbaglia il secondo tempo contro Fossombrone e dopo tre quarti di partita è sul 50-36. Alla fine la squadra di Rossini chiude con un 61-52 che vale un successo fondamentale per i biancoazzurri che confermano la categoria senza dover passare dai play-out che alla vigilia dell'ultimo turno di campionato potevano essere un'ipotesi concreta. Grande partita di Fusco con 37 punti realizzati su 61 in totale della Titano. Doppia cifra anche per Lorenzi con 11. È stata comunque la partita di Francesco Fusco fondamentale per il risultato finale. Migliore realizzatore dei marchigiani Fabbri con 11 punti. La stagione della Titano si chiude con 24 punti con un bilancio di 12 partite vinte e 14 sconfitte.